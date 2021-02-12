Ученые из Канады выяснили, что смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа и пришли к выводу, что от коронавируса умирают в 3,5 раза чаще.
Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге - районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.
Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу.
Ранее эксперт объяснил, как избежать третьей волны коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.