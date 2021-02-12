Ученые из Канады выяснили, что смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

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12 февраля 2021, 19:28 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа и пришли к выводу, что от коронавируса умирают в 3,5 раза чаще.

Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге - районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.

Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу.

Ранее эксперт объяснил, как избежать третьей волны коронавируса.