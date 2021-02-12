Эксперт Никитин объяснил, как избежать третьей волны коронавируса
12 февраля 2021, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Игорь Никитин заявил, что у России есть все шансы избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции из-за появления «британского» штамма. По его словам, нужно помнить о некоторых мерах предосторожности.
«Мне почему-то хочется верить, что нам удастся избежать, во всяком случае, нам надо приложить все усилия к тому, чтобы избежать вот этой третьей волны», - высказал он, отметив, что следует чаще мыть руки, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.
Никитин добавил, что исследования экспертов российских вакцин показывают их эффективность в отношении, в том числе, и «британского» штамма. Также он напомнил, что в этом сезоне почти не было гриппа.
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