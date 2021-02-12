Врач Вечорко предположил, что Россия приближается к окончанию пандемии COVID-19

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12 февраля 2021, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врачи в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко днем в пятницу, 12 февраля, предположил, что Российская Федерация в настоящий момент приближается к окончанию пандемии коронавируса нового типа.

Валерий Вечорко в рамках круглого стола "Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества" заметил, что сейчас, в частности, в Москве, уменьшается количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан. Это позволяет рассчитывать на то, что страна приближается к завершению пандемии.

Врач также отметил, что в РФ возможны два варианта сценария развития ситуации с коронавирусом нового типа. В первом случае пандемия скоро закончится, вследствие чего востребованными и перспективными будут исследования по психологической и физической реабилитации после заболевания, а также по оценке экономических и социальных последствий.

Второй сценарий заключается в том, что эпидемия продолжится, вследствие чего востребованными будут исследования по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению диагностики, а также прогнозированию исходов лечения пациентов.