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В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом
анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам утром в пятницу, 12 февраля, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 764 (11,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 042 837 случаев заболевания.

ЕТ

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