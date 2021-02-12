В ЕС назвали «классической практикой» присутствие дипломатов на судах в РФ

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12 февраля 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что дипломаты стран ЕС будут присутствовать на судебном процессе в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам еврочиновника, это классическая дипломатическая практика, которая полностью соответствует международным нормам.

«В меру имеющихся на месте возможностей дипломатические миссии будут наблюдать за процессом», - сказал пресс-секретарь Жозепа Борреля.

Он добавил, что «это всегда делалось в прошлом, и дипломаты ЕС будут продолжать эту практику».

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет ужесточать свою позицию по отношению к России​.