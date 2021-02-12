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Белорусский Минздрав одобрил «Спутник V» для введения людям старше 60 лет

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Белорусский Минздрав одобрил «Спутник V» для введения людям старше 60 лет
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Минздрав Белоруссии одобрил вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет.

Заключение приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другими экспертами в области инфектологии, эпидемиологии и генетики, проанализировавшие регистрационное досье препарата.

Белоруссия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V», это произошло в конце декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что 14 тысяч медиков Казахстана привились «Спутником V».

ДВа

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