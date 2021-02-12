14 тысяч медиков Казахстана привились «Спутником V»

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12 февраля 2021, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт Минздрава РФ

Более 14 тыс. казахстанских медиков получили прививки российским препаратом «Спутник V».

Неблагоприятных проявлений после вакцинации не зарегистрировано. Об этом сообщила эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава Лена Касабекова.

Сейчас в Казахстане прививают только российским препаратом «Спутник V». Ожидается, что вскоре станет доступна и казахстанская вакцина QazCovid-in.

Ранее сообщалось, что Казахстан приступил к производству первой партии вакцины «Спутник V».