В МИД России пояснили слова Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

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12 февраля 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России днем в пятницу, 12 февраля, пояснили слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

В МИД подчеркнули, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, если этот шаг инициирует европейская сторона. В ведомстве добавили, что Москва настойчиво призывает членов Евросоюза к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее сегодня глава Министерства иностранных дел России отметил, что страна готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут введены санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер экономики.