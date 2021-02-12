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Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса
вакцина, фото:Antonio Balasco/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины против новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Байден пояснил, что местные власти сталкиваются с логистическими проблемами. По его словам, США договорились получить к концу лета еще 200 миллионов доз вакцины. Однако сделать препарат доступным для граждан страны по-прежнему будет сложно. Кроме того, президент считает, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к масштабной вакцинации.

Отмечается, что 78-летний Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря.

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БА

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