Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины против новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Байден пояснил, что местные власти сталкиваются с логистическими проблемами. По его словам, США договорились получить к концу лета еще 200 миллионов доз вакцины. Однако сделать препарат доступным для граждан страны по-прежнему будет сложно. Кроме того, президент считает, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к масштабной вакцинации.
Отмечается, что 78-летний Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря.
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