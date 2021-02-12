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В США «никогда не признают» присоединение Крыма к России

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США «никогда не признают» присоединение Крыма к России
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что администрация нового президента Джо Байдена не собирается отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине.

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», - высказал он.

Хантер обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, но каких-либо доказательств не привел. Он отметил, что Вашингтон намерен и впредь поддерживать украинских партнеров в их «усилиях по восстановлению территориальной целостности страны».

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БА

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