В США «никогда не признают» присоединение Крыма к России
12 февраля 2021, 08:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что администрация нового президента Джо Байдена не собирается отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине.
«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», - высказал он.
Хантер обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, но каких-либо доказательств не привел. Он отметил, что Вашингтон намерен и впредь поддерживать украинских партнеров в их «усилиях по восстановлению территориальной целостности страны».
Ранее глава евродипломатин Жозеп Боррель назвал условия нормализации отношений между ЕС и Россией.
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