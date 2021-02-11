Боррель назвал условия нормализации отношений между ЕС и Россией

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11 февраля 2021, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель объяснил, от чего зависит длительность экономических санкций против России. Отмечается, что отношения РФ и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

«Продолжительность наших экономических санкций против России по-прежнему зависит от выполнения минских соглашений … Я заверил премьер-министра Украины, что ЕС поддерживает ее независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах», - высказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Боррель отметил, что обсудил выполнение Минских соглашений с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время недавнего визита в Москву. По его словам, ЕС продолжит поддерживать дипломатические усилия в «нормандском» формате, трехсторонней контактной группе, в ОБСЕ. Он добавил, что эти усилия направлены на «восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализации в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт», - заключил Боррель.