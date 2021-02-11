Reuters: ЕС намерен ввести новые санкции против России в феврале

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11 февраля 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

флаг ЕС, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Евросоюз введет новые антироссийские санкции в этом месяце после того, как получит поддержку от Германии и Франции.

Источник отметил, что Берлин и Париж, скорее всего, откажутся от поддержки более жестких санкций, к которым стремятся некоторые страны ЕС, особенно, в отношении строительства «Северного потока - 2». При этом Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния настаивают на введении ограничений против России, а согласие Франции и Германии означает, что другие страны ЕС вряд ли смогут отменить данное решение, пояснили собеседники.

По некоторым данным, решение может быть принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля. Известно, что Евросоюз планирует ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента РФ Владимира Путина: «Мы больше не можем избегать санкций».

Ранее дипломат Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на новые санкции Евросоюза.