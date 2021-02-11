Захарова заявила, что Евросоюзу последует соразмерный ответ на введение новых санкций

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11 февраля 2021, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на новые санкции Евросоюза. По ее словам, звучащие в последнее время призывы зарубежных политиков о введения ограничений не удивляют.

«Это уже рутина западного мировоззрения. Опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 года убедительно показывает, что за рычаг санкций в еэсовском Брюсселе инстинктивно хватаются, когда сталкиваются с твердым настроем нашей страны и других суверенных государств отстаивать собственные законные интересы, не допускать неприкрытого вмешательства … не идти на поводу западных архитекторов миропорядка», - пояснила она.

Захарова отметила, что новые антироссийские санкции – «опрометчивый шаг», от которого Москва хочет предостеречь своих европейских партнёров. Она добавила, что в противном случае «неотвратимо последует соразмерный ответ».

«Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», - заключила дипломат.