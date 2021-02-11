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Названо условие отмены американских санкций против России

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Названо условие отмены американских санкций против России
флаг США, фото: pixabay.com

Представитель американской миссии Родни Хантер на заседании совбеза заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией и не снимут свои санкции против РФ, пока та не изменит политику в отношении Украины.

"Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений", – сказал Хантер.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило защитить Крым от санкций "особым правовым режимом".

НС

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