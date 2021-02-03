Минэкономразвития РФ предложило защитить Крым от санкций «особым правовым режимом»

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3 февраля 2021, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Крыма и Севастополя, чтобы защитить полуостров от западных санкций. Соответствующий документ изучил РБК.

В министерстве отметили, что главным преимуществом такого проекта станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций. Так, федеральные власти решили привлечь инвесторов в Крым, создав на полуострове «особые административные районы» в дополнение к действующей свободной экономической зоне.

В ведомстве пояснили, что «особые административные районы» станут привлекательными для российских компаний, находящихся под санкциями или рискующих под них попасть. Кроме того, участниками программы смогут быть все юридические лица с регистрацией в любом регионе, но работать они должны только в Крыму. Им предложат заключить договор с правительствами полуострова и Севастополя и предоставить необходимый пакет документов.