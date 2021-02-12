Каждый 50-й житель планеты уже привился от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2021, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Общее число вакцинировавшихся от коронавируса нового типа в мире превысило к настоящему моменту 159,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные властей, экспертов и средств массовой информации.

Доля привитых людей в мире составляет более 2% всего населения планеты, то есть вакцинировался каждый 50-й житель Земли.

За последнюю неделю в сутки делают около 6 млн прививок против кронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев вакцинации – свыше 48 млн – зафиксировано в США. На втором месте по данному показателю сейчас находится Китай (более 40 млн прививок), на третьем – Соединенное Королевство (около 14 млн прививок).