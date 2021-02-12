Каждый 50-й житель планеты уже привился от коронавируса
12 февраля 2021, 08:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Общее число вакцинировавшихся от коронавируса нового типа в мире превысило к настоящему моменту 159,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные властей, экспертов и средств массовой информации.
Доля привитых людей в мире составляет более 2% всего населения планеты, то есть вакцинировался каждый 50-й житель Земли.
За последнюю неделю в сутки делают около 6 млн прививок против кронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев вакцинации – свыше 48 млн – зафиксировано в США. На втором месте по данному показателю сейчас находится Китай (более 40 млн прививок), на третьем – Соединенное Королевство (около 14 млн прививок).
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