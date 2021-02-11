Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России «смертельно опасно»
11 февраля 2021, 16:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потерять республику для России «смертельно опасно». По его словам, совместными силами они смогут защититься от внешних атак.
«Мы не можем вкладывать такие деньги. И не будем. Потому что мы не собираемся ни на кого нападать. Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», - высказал он на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании.
При этом Лукашенко, отметил что Белоруссия даже меньшими ресурсами, но с учетом опыта, а также помощи соседней России, сможет себя защитить.
Ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях он может уйти из власти.
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