Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России «смертельно опасно»

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11 февраля 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потерять республику для России «смертельно опасно». По его словам, совместными силами они смогут защититься от внешних атак.

«Мы не можем вкладывать такие деньги. И не будем. Потому что мы не собираемся ни на кого нападать. Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», - высказал он на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании.

При этом Лукашенко, отметил что Белоруссия даже меньшими ресурсами, но с учетом опыта, а также помощи соседней России, сможет себя защитить.

Ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях он может уйти из власти.