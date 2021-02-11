Лукашенко заявил о полном сохранении суверенитета в рамках Союзного государства

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11 февраля 2021, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «готов к предметной работе по укреплению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства на основе равноправия России и Белоруссии и при соблюдении взаимных интересов».

Он также отметил, что вся система органов Союзного государства создана, «и она еще не отработала свое».

«Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть», - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия - последняя суверенная страна Европы.