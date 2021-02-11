Аналитик Atlantic Council Уитмор предположил, что Россия «у всех на глазах» медленно «аннексирует» Белоруссию

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11 февраля 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация «у всех на глазах» медленно «аннексирует» Белоруссию. С соответствующим предположением выступил Брайан Уитмор, эксперт, представляющий американский аналитический центр Atlantic Council (Атлантический совет).

Как полагает Уитмор, сообщения, свидетельствующие о планах Москвы и Минска провести в 2021 году рекордное количество совместных учений, говорят о том, что власти РФ постепенно приближаются к достижению своей давней цели: создать свою постоянную базу на территории соседней страны.

Американский аналитик высказал точку зрения, согласно которой Россия уже продолжительное время предпринимает попытки превращения Белоруссии в продолжение своего Западного военного округа. По мнению Брайана Уитмора, в настоящий момент руководство обеих стран стремится сформировать «единое авторитарное и антизападное государство».

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