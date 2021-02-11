Пашинян призвал укреплять отношения Армении и Ирана
11 февраля 2021, 12:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному руководителю Иране аятолле Сейиду Али Хаменеи и президенту страны Хасану Роухани в связи с 42-й годовщиной Исламской революции.
В послании на имя духовного лидера Ирана говорится, что нынешняя сложная ситуация в регионе «придает новый смысл и особую важность взаимной дружбе и уважению между народами Армении и Ирана».
Пашинян отметил, что Армения настроена решительно в вопросе продвижения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества «с дружественным Ираном».
В поздравлении иранскому президенту отмечается, что многовековая дружба Армении и Ирана традиции служат лучшей основой для эффективного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что мусульманский Иран поддержал христианскую Армению в конфликте с Азербайджаном.
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