Пашинян призвал укреплять отношения Армении и Ирана

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11 февраля 2021, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному руководителю Иране аятолле Сейиду Али Хаменеи и президенту страны Хасану Роухани в связи с 42-й годовщиной Исламской революции.

В послании на имя духовного лидера Ирана говорится, что нынешняя сложная ситуация в регионе «придает новый смысл и особую важность взаимной дружбе и уважению между народами Армении и Ирана».

Пашинян отметил, что Армения настроена решительно в вопросе продвижения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества «с дружественным Ираном».

В поздравлении иранскому президенту отмечается, что многовековая дружба Армении и Ирана традиции служат лучшей основой для эффективного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что мусульманский Иран поддержал христианскую Армению в конфликте с Азербайджаном.