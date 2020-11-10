Почему мусульманский Иран поддержал христианскую Армению в конфликте с Азербайджаном

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

На первый взгляд поддержка, выказанная Ираном армянской стороне карабахского конфликта, выглядит нелогично. Азербайджан – это новообразование советского периода. Ранее, этот народ в России называли закавказскими татарами, многочисленные разрозненные Ханства восточной части Закавказья были вассалами Персии. До сих пор большинство населения Азербайджана исповедует ислам шиитского толка, как и в Иране.

Ныне же Тегеран считает своего северо-западного соседа – Азербайджан угрозой для себя из-за тесных связей последнего с Израилем. А весьма недружественные взаимоотношения Еврейского государства с исламской республикой стали уже притчею во языцех. Поддержка мусульманским Ираном христианской Армерии происходит в соответствии с древней истиной: «враг моего врага – мой друг».

В последнее время враждебность между Баку и Тегераном достигла особого накала. На одном их пограничных КПП на азербайджанской стороне рядом с азербайджанским триколором с исламской символикой по середине, вывешен израильский флаг («Маген Давид» – Щит Давида). Не думаю, что данный акт порадовал иранское политическое руководство.

На первый взгляд необъяснимая дружба исламского Азербайджана и Израиля, носит глубинные корни. И одной из ее основ является тесное взаимодействие спецслужб двух этих стран. По сути, территория Азербайджана является стратегическим плацдармом ЦАХАЛа в возможных военных действиях против Ирана.

Об этом более подробно говорится в статье: Почему Израиль поддержал Азербайджан в карабахском конфликте.