Почему Израиль поддержал Азербайджан в карабахском конфликте

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Баку поддерживает очень тесные отношения с Израилем. Во-первых, в Земле Обетованной проживает большое количество евреев, родившихся в Азербайджане. Несмотря на то, что Баку не имеет официального посольства в Израиле, крепкие связи поддерживаются на уровне широкого взаимодействия в военной, экономической и политической областях, а также на уровне народной дипломатии. Позволю себе опустить лирику, связанную с ностальгией израильтян, выходцев из Азербайджана (где, кстати, сохраняется еврейская диаспора). Предлагаю рассмотреть именно военный аспект взаимоотношений между Баку и Иерусалимом.

Израильские политологи не скрывают, что идет взаимовыгодный обмен «нефти на оружие» между двумя странами. Ныне исполняемый контракт на поставку военных товаров оценивается в 5 млрд долл., а это практически годовой оборот экспорта израильского ВПК. Главными пунктами взаимовыгодного обмена являются высокотехнологичные виды вооружения, электроника двойного назначения, беспилотные ударные и разведывательные летательные аппараты, комплектующие к ним, системы навигации и управления, оптика, высокоточные боеприпасы и прочее. Уже этим можно объяснить столь теплые отношения между Баку и Землей Обетованной. Но, как выяснилось, ситуация, просто на осуществлении данных сделок, не замыкается. В ходе одного из брифингов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в категоричной форме заявил: «Мы не будем продавать оружие ни одной стране, находящейся в состоянии войны с Азербайджаном. Азербайджан не ставил нам это условие, это проистекает из принципа лояльности и дружбы Израиля по отношению к Азербайджану». То есть в отношениях Иерусалима и Баку превалирует вовсе не бизнес. Так, что же?

Конечно же все тайные отношения двух стран базируются на давних связях, которые закладывались еще Гейдаром Алиевым, который с 1944 года по 1969 год служил в системе госбезопасности Советского Союза. А с 1966 года по 1969 год возглавлял Комитет государственной безопасности при Совете министров Азербайджанской ССР. Именно Гейдар Алиев, будучи президентом уже независимого Азербайджана, заложил прочную основу дружбы между Израилем и Азербайджаном, и как вы наверняка уже догадались, ее глубинными рычагами является взаимодействие на уровне спецслужб двух стран. Причина столь живого интереса разведок Израиля к Азербайджану – наличие у него общей границы с Ираном, который является экзистенциальным противником еврейского государства. С Исламской республикой Израиль начиная с 1979 года ведет непримиримую, бескомпромиссную, пока холодную войну.

Иерусалиму, его спец службам и ЦАХАЛу доставляет некоторые неудобства географическая отдаленность от противника. Азербайджан хорош в качестве плацдарма для действий израильских сил специальных операций. От ирано-азербайджанской границы до Тегерана по прямой менее 400 км. Помимо этого, страны делят между собой акваторию Каспийского моря. Доставка специальных групп диверсантов - разведчиков в любую точку севера Ирана с азербайджанской территории возможна по воздуху, по суше и водным путем. От сюда легче организовать не только заброску специальных групп, но и надежную связь с ними, и передачу всего необходимого для их деятельности материала.

Отсюда вывод: Азербайджан и Израиль помимо прочего являются военными союзниками и оба противостоят Ирану. Открытых боевых действий против которого не ведется, но спецслужбы Израиля периодически проводят диверсионные акты на стратегических (в первую очередь ядерных) объектах Исламской Республики. Более того ВВС ЦАХАЛа периодически проводит рейды в иранском небе. Из-за дальности полетов израильским F-35A требуется промежуточная дозаправка, которую они могут осуществлять на аэродромах и в воздушном пространстве Азербайджана. На территории этого «плацдарма» могут располагаться операторы израильских дальних беспилотных летательных аппаратов типа «Херон». В случае войны с Ираном сюда есть возможность перебросить и ракетные оперативно-тактические комплексы, а также сухопутные войска.

Согласитесь, по сравнению с вышесказанным, экстренные поставки вооружений Азербайджану перед осенней кампанией в Карабахе и в ходе нее выглядят довольно-таки безобидно. Все вышеперечисленное достаточно четко объясняет неприязнь Тегерана по отношению к Баку и дружбу по отношению к Еревану. Как гласит древняя пословица: «Враг моего врага - мой друг».