В Таджикистане появятся школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам
11 февраля 2021, 10:50[ «Аргументы Недели» ]
В Таджикистане начнется строительство пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
По его словам, проект уже вышел на этап практической реализации. Глушко также напомнил, что в этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов.
Глушко добавил, что сейчас обсуждается вопрос совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному для учащихся 1-11-х классов таджикистанских школ.
Ранее учителя рассказали о плюсах обучения школьников при помощи подкастов и компьютерных игр.
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