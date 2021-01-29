Учителя рассказали о плюсах обучения школьников при помощи подкастов и компьютерных игр
29 января 2021, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Учителя в пятницу, 29 января, рассказали в рамках разговора с журналистами о плюсах обучения ребят в школах при помощи подкастов, видеороликов, аудиокниг, а также компьютерных игр-симуляторов.
Председатель Ассоциации молодых педагогов Магадана, учитель Константин Зеленский заявил, что обучение при помощи новых технологий поможет ученикам легче воспринимать сложные темы. Он, однако, обратил внимание на то, что цифровой формат обучения не должен доминировать над классическими уроками, а лишь являться его частью.
Заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с URA.RU также одобрил обучение школьников посредством подкастов, игр и видеороликов, но заметил, что существует опасность затягивания детей в виртуальный мир.
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