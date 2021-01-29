ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Учителя рассказали о плюсах обучения школьников при помощи подкастов и компьютерных игр

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Учителя рассказали о плюсах обучения школьников при помощи подкастов и компьютерных игр
компьютерный класс, pixabay.com

Учителя в пятницу, 29 января, рассказали в рамках разговора с журналистами о плюсах обучения ребят в школах при помощи подкастов, видеороликов, аудиокниг, а также компьютерных игр-симуляторов. 

Председатель Ассоциации молодых педагогов Магадана, учитель Константин Зеленский заявил, что обучение при помощи новых технологий поможет ученикам легче воспринимать сложные темы. Он, однако, обратил внимание на то, что цифровой формат обучения не должен доминировать над классическими уроками, а лишь являться его частью.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с URA.RU также одобрил обучение школьников посредством подкастов, игр и видеороликов, но заметил, что существует опасность затягивания детей в виртуальный мир.

ЕТ

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью