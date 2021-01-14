В большинстве регионов России возобновились очные занятия в школах

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14 января 2021, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что очные занятия в школах после новогодних праздников возобновились в большинстве регионов.

По его словам, с первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты.

«Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья», - отметил министр.

Кравцом заметил, что определенные точечные меры еще сохраняются на местах, а «принимаемые решения, заключающиеся в пересмотре каникул и корректировке учебных графиков, дают результаты».

Ранее сообщалось, что столичные школьники вернутся в школы 18 января.