Сергей Собянин: Столичные школьники вернутся в школы 18 января

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14 января 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Учащиеся школ с 1 по 11 класс с 18 января возвращаются в образовательные учреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», - написал Сергей Собянин.

Как подчеркнул градоначальник, решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым.

«Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», - написал Сергей Собянин.

В блоге также отмечается, что в случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.