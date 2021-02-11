«Царьград»: изобретение в России ядерного «Буревестника» вызвало панику в США

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11 февраля 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Изобретение в Российской Федерации ядерной ракеты «Буревестник» вызвало панику в Соединенных Штатах. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Сайт телеканала «Царьград» пишет, что представители Североатлантического альянса присвоили «Буревестнику» кодовое наименование, которое переводится как «Небопад». В США данное изобретение вызвало панику, отмечается в публикации портала.

Военный эксперт Юрий Кнутов, ставший собеседником журналистов канала, рассказал, что оснащенный ядерной установкой «Буревестник» имеет почти неограниченную дальность полета и в состоянии атаковать противника с любого направления. Благодаря возможностям ракеты, вероятность ее перехвата максимально нивелируется.

Из слов Кнутова следует, что Россия может задействовать «Буревестник», если враг применит против страны ядерные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что китайский сайт NetEase назвал российские субмарины «настоящим кошмаром» для НАТО.