Вакцинацию в Израиле контролирует Моссад

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11 февраля 2021, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является сейчас мировым лидером. Как же им это удалось? Говорят, во многом это заслуга их спецслужб.



Массовая вакцинация стартовала в Израиле в середине декабря. Прививают израильтян американской вакциной Pfizer, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech. Ещё в ноябре премьер Биньямин Нетаньяху подписал соглашение с США о приоритетной поставке доз, необходимых для вакцинирования 4 миллионов человек, то есть почти половины всего населения Израиля. В этом соглашении есть тайные пункты. Они дают Израилю приоритет в поставках вакцины перед другими союзниками США. Впрочем, евреи утёрли нос в спецоперации «Вакцинация» даже самим американцам. По количеству сделанных прививок на 100 человек США заметно уступают Израилю. Свою решающую роль сыграло влиятельное еврейское лобби в Вашингтоне.



Израильская разведка – главная в спецоперации «Вакцинация». Ещё с февраля до конца мая прошлого года директор Моссада Йоси Коэн официально руководил международными усилиями страны по приобретению масок, наборов для тестирования, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Хотя детали соглашения с фармкомпаниями США официально не раскрываются, некоторые израильские сайты писали, будто 8 млн доз двухкомпонентной вакцины обойдутся бюджету Израиля в 235 млн долларов, или 30 долларов за одну дозу. Это намного больше, чем платят за вакцину другие страны. Но дело даже не в завышенной цене. Главный пункт секретной сделки – то, что израильские власти будут обмениваться данными о вакцинации с фармацевтическим гигантом, чтобы, как заявил Нетаньяху, «помочь разработать стратегию для победы над вирусом».

Получается, жители Израиля благодаря Моссаду просто-напросто стали подопытными кроликами для американского фармацевтического гиганта.



Власти Израиля хоть и отдали предпочтение Pfizer, но планируют прививать население препаратами и от других производителей. В частности, речь идёт о ещё одной американской вакцине – Moderna. А вот российский «Спутник V» пока, увы, под

запретом.



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