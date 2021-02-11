В Киргизии задержали главу Духовного управления мусульман

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11 февраля 2021, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание ДУМ Киргизии. Фото: сайт ДУМК

Муфтий ДУМ Киргизии Максатбек Токтомушев задержан по подозревают в причастности к даче крупной взятки, а также к нецелевому использованию денег, предназначавшихся для хаджа.

В Госкомитете национальной безопасности республики в настоящее время ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМ по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, ДУМ Киргизии выдавало кредиты из денег, которые прихожане сдавали на хадж. На процентах от этих займов управление мусульман незаконно, но хорошо зарабатывало. Когда Госкомитет нацбезопасности вскрыл преступную схему, руководство Духовного управления пыталось дать комитетчикам взятку в размере 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что новый президент Киргизии Садыр Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря.