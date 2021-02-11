В Киргизии задержали главу Духовного управления мусульман
11 февраля 2021, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Муфтий ДУМ Киргизии Максатбек Токтомушев задержан по подозревают в причастности к даче крупной взятки, а также к нецелевому использованию денег, предназначавшихся для хаджа.
В Госкомитете национальной безопасности республики в настоящее время ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМ по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, ДУМ Киргизии выдавало кредиты из денег, которые прихожане сдавали на хадж. На процентах от этих займов управление мусульман незаконно, но хорошо зарабатывало. Когда Госкомитет нацбезопасности вскрыл преступную схему, руководство Духовного управления пыталось дать комитетчикам взятку в размере 100 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что новый президент Киргизии Садыр Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.