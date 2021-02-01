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Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря
Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров уволил с должности главы отдела информационной политики аппарата главы государства. Нургазы Анаркулова, которого подозревают в вымогательстве.

30 января Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил о задержании Анаркулова по подозрению в вымогательстве особо крупной взятки, за которую пресс-секретарь обещал организовать назначение взяткодателя на высокую государственную должность.

Вместо Анаркулова главной по информационной политике стала Нуркамал Асканова.

Ранее сообщалось, что инаугурация президента Киргизии прошла на фоне арестов.

ДВа

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