Более половины жителей Белоруссии доверяют Лукашенко
11 февраля 2021, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в преддверии Всебелорусского народного собрания.
72,4% белорусов не поддерживают протестные акции в стране, а 60,1% опрошенных считают, что действующая Конституция соответствует общественным запросам.
По словам директора аналитического центра Ecoom Сергея Мусиенко, 64,9% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом снижение благосостояния 6,5% опрошенных с связывают с деятельностью правительства, а с Лукашенко - 4,5%.
Ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко.
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