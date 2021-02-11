Более половины жителей Белоруссии доверяют Лукашенко

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11 февраля 2021, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в преддверии Всебелорусского народного собрания.

72,4% белорусов не поддерживают протестные акции в стране, а 60,1% опрошенных считают, что действующая Конституция соответствует общественным запросам.

По словам директора аналитического центра Ecoom Сергея Мусиенко, 64,9% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом снижение благосостояния 6,5% опрошенных с связывают с деятельностью правительства, а с Лукашенко - 4,5%.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко.