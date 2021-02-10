В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко
10 февраля 2021, 20:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером в среду, 10 февраля, сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Дмитрий Песков ранее сегодня в рамках беседы с журналистами отметил, что точная информация о сроках проведения встречи российского президента Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко будет предоставлена своевременно.
Напомним, в минувшую субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Европейский Союз намерены и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии и вводить против них санкции.
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