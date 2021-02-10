В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко

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10 февраля 2021, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером в среду, 10 февраля, сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Дмитрий Песков ранее сегодня в рамках беседы с журналистами отметил, что точная информация о сроках проведения встречи российского президента Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко будет предоставлена своевременно.

Напомним, в минувшую субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Европейский Союз намерены и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии и вводить против них санкции.