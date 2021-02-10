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Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
авиабаза Хмеймим в Сирии, Kremlin Pool/Global Look Press

Накануне средства ПВО РФ отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Уточняется, что российские средства противовоздушной обороны 9 февраля в 19.45 по московскому времени отразили средствами противовоздушной обороны атаку на авиабазу Хмеймим.

Вячеслав Сытник отметил, что средствами объективного контроля было установлено, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. В результате случившегося никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был. База функционирует в штатном режиме.

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