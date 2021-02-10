Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
10 февраля 2021, 22:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Накануне средства ПВО РФ отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Уточняется, что российские средства противовоздушной обороны 9 февраля в 19.45 по московскому времени отразили средствами противовоздушной обороны атаку на авиабазу Хмеймим.
Вячеслав Сытник отметил, что средствами объективного контроля было установлено, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. В результате случившегося никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был. База функционирует в штатном режиме.
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