Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2021, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

море, фото: pixabay.com

Кипр начнет снова выдавать туристические визы россиянам. С 1 марта власти страны планируют открыть границы для туристов из десятков стран, которым не потребуется отбывать карантин.

Оформить визу можно будет онлайн, а по прилету не отбывать обязательный для иностранцев карантин, сообщил представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста. Все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. В зависимости от эпидемиологических показателей может потребоваться пройти тест по прибытии в аэропорт (он бесплатный).

Напомним, кипрское правительство сообщало, что Россия попала в «красную» згруппу стран.