Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Кипр начнет снова выдавать туристические визы россиянам. С 1 марта власти страны планируют открыть границы для туристов из десятков стран, которым не потребуется отбывать карантин.
Оформить визу можно будет онлайн, а по прилету не отбывать обязательный для иностранцев карантин, сообщил представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.
По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста. Все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. В зависимости от эпидемиологических показателей может потребоваться пройти тест по прибытии в аэропорт (он бесплатный).
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