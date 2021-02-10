ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам
море, фото: pixabay.com

Кипр начнет снова выдавать туристические визы россиянам. С 1 марта власти страны планируют открыть границы для туристов из десятков стран, которым не потребуется отбывать карантин.

Оформить визу можно будет онлайн, а по прилету не отбывать обязательный для иностранцев карантин, сообщил представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста. Все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. В зависимости от эпидемиологических показателей может потребоваться пройти тест по прибытии в аэропорт (он бесплатный).

Напомним, кипрское правительство сообщало, что Россия попала в «красную» згруппу стран.

НС

Экономика

Издание Der Spiegel предрекло «руины» в Европе в случае остановки строительства «Северного потока – 2»

Издание Der Spiegel предрекло «руины» в Европе в случае остановки строительства «Северного потока – 2»

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором специалисты проанализировали вероятные последствия от остановки строительства "Северного потока – 2". В тексте предрекаются «руины» в Европе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью