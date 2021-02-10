В Сенате США началось рассмотрение импичмента Трампу

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10 февраля 2021, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Капитолий, pixabay.com

Сенат США вечером в среду, 10 февраля, начал рассмотрение импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу по существу. Сегодня свою позицию по данному делу представляет сторона обвинения.

Трамп обвиняется по одной статье – "Подстрекательство к мятежу" – в связи с тем, что после его выступления перед участниками акции протеста в Вашингтоне американцы взяли штурмом здание Капитолия.

Отмечается, что сенаторы будут обсуждать, можно ли расценивать действия экс-лидера Соединенных Штатов на митинге именно подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон предоставят до 16 часов на изложение всех доводов в пользу того или иного мнения. Затем сенаторы, которым отведена роль присяжных, отдадут свои голоса по вопросу об импичменте Дональду Трампу.