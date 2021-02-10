Евродепутаты назвали «абсурдной» позицию ЕС по российской вакцине

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10 февраля 2021, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг ЕС, pixabay.com

Депутаты Европарламента обвинили институты ЕС в некомпетентности. По их словам, позиция Брюсселя по поставкам российской вакцины против коронавируса "Спутник V" объясняется геополитическими причинами.

Ранее сегодня в ЕП состоялись дебаты по вопросу борьбы с COVID-19, в рамках которых депутат от Франции Жордан Барделла, который представляет фракцию "Идентичность и демократия", заметил, что с самого начала пандемии европейская технократия показала "очевидную некомпетентность". Он напомнил, что "освободившаяся" от Евросоюза Великобритания вакцинировала уже десять миллионов граждан, а Венгрия решила напрямую заказать два миллиона доз вакцины "Спутник V", которую в Европе решили игнорировать "по идеологическим причинам".

Парламентарий от той же фракции Николя Бэй в свою очередь поинтересовался, зачем ЕС уже в течение семи лет вводит санкции против Российской Федерации, если сам же страдает от них. Он подчеркнул абсурдность позиции Европы по отношению к Москве. Он также отметил, что Евросоюз "вынужден запрашивать" вакцину "Спутник V", после того как длительное время высказывал сомнения в ее эффективности.