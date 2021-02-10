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США передали Украине техпомощь в виде 10 катеров и более 70 надувных лодок

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США передали Украине техпомощь в виде 10 катеров и более 70 надувных лодок
бинокль, pixabay.com

В Минобороны Украины в среду, 10 февраля, сообщили, что Соединенные Штаты Америки передали стране техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.

Отмечается, что торжественная церемония передачи международной техпомощи от США состоялась ранее сегодня на территории военно-морской базы "Юг", которая расположена в Практической гавани в Одессе. Подчеркивается, что украинская сторона получила сопутствующее оборудование к катерам и надувным лодкам.

Предполагается, что в первом полугодии 2021 года Киев получит еще три патрульных катера из Соединенных Штатов.

ЕТ

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