США передали Украине техпомощь в виде 10 катеров и более 70 надувных лодок
10 февраля 2021, 19:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Минобороны Украины в среду, 10 февраля, сообщили, что Соединенные Штаты Америки передали стране техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
Отмечается, что торжественная церемония передачи международной техпомощи от США состоялась ранее сегодня на территории военно-морской базы "Юг", которая расположена в Практической гавани в Одессе. Подчеркивается, что украинская сторона получила сопутствующее оборудование к катерам и надувным лодкам.
Предполагается, что в первом полугодии 2021 года Киев получит еще три патрульных катера из Соединенных Штатов.
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