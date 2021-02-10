Сенатор Джабаров заявил, что Киев добивается военного столкновения России и НАТО

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10 февраля 2021, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в среду заявил, что Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

Отметим, что ранее Киев предложил НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.

Владимир Джабаров уточнил, что в данном случае, речь, вероятно, идет о воздушном пространстве над Крымом. "Откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут", – подчеркнул сенатор и добавил, что украинская сторона пытается, преследуя собственные цели, "добиться военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом". Джабаров, однако, убежден, что Киев напрасно надеется, что НАТО согласится рисковать своими силами для спасения Украины.