Сенатор Джабаров заявил, что Киев добивается военного столкновения России и НАТО
10 февраля 2021, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в среду заявил, что Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.
Отметим, что ранее Киев предложил НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.
Владимир Джабаров уточнил, что в данном случае, речь, вероятно, идет о воздушном пространстве над Крымом. "Откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут", – подчеркнул сенатор и добавил, что украинская сторона пытается, преследуя собственные цели, "добиться военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом". Джабаров, однако, убежден, что Киев напрасно надеется, что НАТО согласится рисковать своими силами для спасения Украины.
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