Эсминцы ВМС США покинули акваторию Черного моря

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10 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

эсминец ВМС США "Дональд Кук", US Navy/via Globallookpress.com

В среду стало известно, что эсминцы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17-дневной операций с союзниками и партнерами НАТО.

Недавно сообщалось, что украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями американских военно-морских сил в акватории Черного моря.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Североатлантический альянс пользуется поводом, чтобы разместить как можно больше техники и батальонов неподалеку от российских границ, хотя прекрасно понимает, что Москва не имеет планов нападать на кого-либо.