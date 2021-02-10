Эсминцы ВМС США покинули акваторию Черного моря

10 февраля 2021, 16:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду стало известно, что эсминцы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17-дневной операций с союзниками и партнерами НАТО.
Недавно сообщалось, что украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями американских военно-морских сил в акватории Черного моря.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Североатлантический альянс пользуется поводом, чтобы разместить как можно больше техники и батальонов неподалеку от российских границ, хотя прекрасно понимает, что Москва не имеет планов нападать на кого-либо.
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