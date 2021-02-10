«Спутник V» включили в список вакцин, прошедших научную консультацию в EMA

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10 февраля 2021, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

В среду стало известно, что российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" включена в список вакцин, которые прошли научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств.

Напомним, панее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что поставки в Евросоюз вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", созданной в РФ, могут начаться лишь после того, как будет завершена массовая вакцинация россиян.

По словам руководителя РФПИ, речь в даном случае идет про май-июнь текущего года, но не раньше.