В РФПИ рассказали о возможных сроках начала поставок «Спутника V» в Евросоюз
9 февраля 2021, 14:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во вторник рассказал, когда могут начаться поставки в Евросоюз вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", созданной в РФ.
Кирилл Дмитриев заявил, что масштабные поставки российского препарата в Европейский Союз возможны лишь после того, как будет завершена массовая вакцинация россиян. По словам главы РФПИ, речь в даном случае идет про май-июнь текущего года, но не раньше.
Ранее сегодня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в ЕС вакцины "Спутник V". Сообщается, что данная заявка принята.
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