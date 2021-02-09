В РФПИ рассказали о возможных сроках начала поставок «Спутника V» в Евросоюз

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9 февраля 2021, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во вторник рассказал, когда могут начаться поставки в Евросоюз вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", созданной в РФ.

Кирилл Дмитриев заявил, что масштабные поставки российского препарата в Европейский Союз возможны лишь после того, как будет завершена массовая вакцинация россиян. По словам главы РФПИ, речь в даном случае идет про май-июнь текущего года, но не раньше.

Ранее сегодня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в ЕС вакцины "Спутник V". Сообщается, что данная заявка принята.