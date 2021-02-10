Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели многокилометровую защитную стену из бетона
10 февраля 2021, 18:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Euronews
В среду, 10 февраля, стало известно, что вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую стену из бетона, которая отделяет его от пустыни. Об этом сообщили журналисты.
Согласно последней информации, въехать в город можно через одни из четырех ворот, которые оснащены камерами и сканерами.
Руководители туристической отрасли Египта рассчитывают на то, что эта бетонная стена поможет восстановить доверие среди туристов к этому уголку Синайского полуострова как к безопасному месту для проведения отдыха. О начале строительства ограждения стало известно два года назад.
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