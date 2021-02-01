ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Российские туристы с 8 февраля смогут отправиться в Египет напрямую из регионов

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Российские туристы с 8 февраля смогут отправиться в Египет напрямую из регионов
Каир, pixabay.com

Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов страны. В настоящий момент они позволены исключительно из Москвы.

Согласно решению, которое принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа, с 8 февраля будут возобновлены рейсы в иностранные государства из международных аэропортов Екатеринбурга, Астрахани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Перми, Хабаровска, Махачкалы и Минеральных Вод.

Уточняется, что из городов, из которых будут осуществляться перелеты за границу, с 8 февраля можно будет отправиться в столицу Египта Каир. Подчеркивается, что планируется выполнять не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

ЕТ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью