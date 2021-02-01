Российские туристы с 8 февраля смогут отправиться в Египет напрямую из регионов

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1 февраля 2021, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Каир, pixabay.com

Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов страны. В настоящий момент они позволены исключительно из Москвы.

Согласно решению, которое принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа, с 8 февраля будут возобновлены рейсы в иностранные государства из международных аэропортов Екатеринбурга, Астрахани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Перми, Хабаровска, Махачкалы и Минеральных Вод.

Уточняется, что из городов, из которых будут осуществляться перелеты за границу, с 8 февраля можно будет отправиться в столицу Египта Каир. Подчеркивается, что планируется выполнять не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.