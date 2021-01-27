Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

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27 января 2021, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

В среду, 27 января, Россия возобновляет прерванное ранее из-за пандемии коронавируса нового типа авиасообщение с четырьмя странами. Речь идет о Финляндии, Вьетнаме, Индии, а также Катаре.

Согласно последней информации, теперь авиакомпании будут выполнять дважды в неделю рейсы Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки, Санкт-Петербург – Хельсинки, а также три раза в неделю рейсы Москва – Доха.

Подчеркивается, что о возобновлении полетов по вышеуказанным направлениям пока заявил только "Аэрофлот" – уже известно, что с 28 января компания откроет рейсы в Финляндию. Уточняется, что самолеты будут летать по маршруту Москва – Хельсинки – Москва по четвергам и субботам.