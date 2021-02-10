В США зарегистрировали 92 тысячи новых случаев заражения COVID-19

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10 февраля 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки зарегистрировали более 92 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа на территории США выявили 92 666 случаев заражения COVID-19. За этот период в стране скончались 3 031 пациент.

Отметим, что Соединение Штаты в настоящий момент являются лидерами в мире по количеству заразившихся коронавирусом нового типа и числу летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели 27 миллионов человек, а скончались более 468 тысяч пациентов.