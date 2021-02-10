В ВОЗ до сих пор не знают о происхождении коронавируса или просто всё скрывают

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10 февраля 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавно в СМИ появились новости об изучении экспертов из ВОЗ четырёх основных гипотез происхождения Covid-19.

Напомним, что зловредная болезнь уже поразила более 100 миллионов человек по всей Земле. 2,3 миллиона умерли от осложнений. И смертность пока что не останавливается, как впрочем, и распространение вируса по планете. Глава экспертной группы из ВОЗ Питер Бен Эмбарек вместе с коллегами провёл детальный анализ пандемии и пришёл к определённому заключению. Наиболее вероятной причиной распространения Covid-19 Эмбарек и его команда считают промежуточных носителей. Как они заявили, эта гипотеза в данный момент находится в стадии изучения.

Эмбарек считает маловероятным заражение напрямую от летучих мышей. Также он не слишком доверяет теории утечки из лаборатории или искусственной разработки вируса неизвестными организациями. Он полагает, что вероятнее всего существовало некое промежуточное звено. Точно не ясно, какую роль сыграл в этом деле печально известный рынок «Хуанань» в Ухане, где ещё в позапрошлом году начались эпидемия атипичной пневмонии. Между тем, причина возникновения вируса до сих пор не ясна или попросту скрывается. Не стоит забывать, что в КНР все сведения о появлении «ковида» под строгим уровнем секретности. Несмотря на заявления некоторых учёных о зоонозности вируса, большая часть людей на Земле всё же считает, что «химера» появилась в результате тайных экспериментов и полностью рукотворна.