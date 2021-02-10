В Бахрейне зарегистрировали вакцину «Спутник V»

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10 февраля 2021, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, ампула, Christian Thiele/dpa

Российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V" зарегистрировали в Бахрейне. Соответствующую информацию предоставили в среду, 10 февраля, в Российском фонде прямых инвестиций.

Уточняется, что российский препарат зарегистрировало Государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн. Отмечается также, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры, то есть без проведения каких-либо дополнительных клинических исследований вакцины на территории страны.

В РФПИ заметили, что Бахрейн стал 24-й страной мира, которая одобрила применение "Спутника V".