Мурашко прокомментировал материал о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet
10 февраля 2021, 15:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в среду, 10 февраля, прокомментировал материал о результатах третьей фазы испытаний вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" в научном журнале Lancet.
Ранее издание сообщило, что результаты исследований подтвердили высокую эффективность и безопасность российского препарата.
Михаил Мурашко подчеркнул в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина, что речь идет о публикации в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet. Министр уточнил, что эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена в более 91 процента случаев как профилактического средства и почти в 100% случаев – как защиты от тяжелого течения коронавируса нового типа для всех категорий граждан от 18 лет.
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