Мурашко прокомментировал материал о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet

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10 февраля 2021, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в среду, 10 февраля, прокомментировал материал о результатах третьей фазы испытаний вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" в научном журнале Lancet.

Ранее издание сообщило, что результаты исследований подтвердили высокую эффективность и безопасность российского препарата.

Михаил Мурашко подчеркнул в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина, что речь идет о публикации в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet. Министр уточнил, что эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена в более 91 процента случаев как профилактического средства и почти в 100% случаев – как защиты от тяжелого течения коронавируса нового типа для всех категорий граждан от 18 лет.