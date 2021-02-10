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Додон заявил, что Молдавия ждет российскую вакцину «Спутник V»

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил, что Молдавия ждет российскую вакцину «Спутник V»
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что призвал российского посла в Кишиневе помочь ускорить сроки регистрации российской вакцины «Спутник V».

Додон заявил, что тем самым подтвердил интерес многих жителей Молдавии к получению российской вакцины от коронавируса.

Ранее, посещая Москву с деловым визитом, Додон провел переговоры с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Среди прочих вопросов, затронутых в ходе переговоров, стороны обсудили получение Молдавией российской вакцины от коронавируса.

ДВа

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