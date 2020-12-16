Додон посетит Москву в качестве лидера Партии социалистов
16 декабря 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о запланированном на конец месяца визите в Москву, где он планирует обсудить будущее двусторонних отношений.
Рабочую поездку он совершит в качестве лидера крупнейшей парламентской Партии социалистов, которую он снова возглавит после сложения государственных полномочий. В Москве Додон встретится с представителями Госдумы, руководством партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», с которыми у ПСРМ подписаны соглашения о сотрудничестве.
Поездка в Москву намечена на 24 декабря, в этот день Майя Санду официально вступит в должность президента Молдавии.
Ранее Додон посоветовал Санду не ломать отношения с ЕАЭС.
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